Наркокартель «Химпром» планировал зарабатывать полмиллиона долларов в неделю

Участники наркогруппировки «Химпром» планировали зарабатывать в Киеве до полумиллиона долларов в неделю. Для этого они хотели воспользоваться лазейками в законодательстве, которые позволяли изменять химическую формулу синтетического каннабиноида и продавать его под видом сувенирной продукции. Об этом заявил секретарь СНБО Игорь Клименко, который также рассказал об угрозах в свой адрес и давлении на руководство правоохранительных органов.

Часть записей, на которых фигурируют участники «Химпрома», Национальная полиция обнародовала еще во время брифинга в апреле 2026 года. На этих записях, как отметил секретарь СНБО, человек по прозвищу «Мексиканец» угрожал полицейским, в частности руководству Департамента по борьбе с наркопреступностью. Угрозы касались не только правоохранителей, но и должностных лиц, которые работали над запретом продукции этой группировки.

«Речь на тех записях шла и о замене руководителя, министра внутренних дел, то есть меня на тот момент. Потому что мы готовили постановление, чтобы признать химические формулы сувениров с U420 запрещенными. А преступники как раз хотели использовать этот пробел в законодательстве», — рассказал Клименко.

По его словам, «Мексиканец» угрожал спровоцировать политический кризис и добиться увольнения чиновников. Он якобы рассчитывал, что после смены руководства с новыми людьми можно будет договориться. Клименко также озвучил возможные масштабы доходов группировки в столице. «Если я правильно помню, они в Киеве хотели зарабатывать до полумиллиона долларов в неделю», — заявил секретарь СНБО.

Как работала схема с U420

По словам Клименко, уголовное производство в отношении деятельности, связанной с U420, было возбуждено в сентябре 2025 года. Оперативная работа и расследование длились более полугода. За это время правоохранители проводили следственные действия и экспертизы, а также собирали информацию о деятельности группировки.

Одной из главных проблем была возможность постоянно менять химическую формулу синтетического каннабиноида. Из-за этого продукция могла формально не подпадать под запрет, даже если речь шла о веществах с наркотическим действием. «Параллельно мы работали над тем, чтобы наркогруппировки не могли использовать лазейки в законодательстве, постоянно меняя химические формулы этого синтетического каннабиноида», — пояснил Клименко.

Он сообщил, что 5 февраля правительство приняло соответствующее решение. Клименко представлял его, чтобы сделать невозможной продажу такой продукции после очередного изменения ее химической формулы. «Я его представлял, чтобы у преступников не было возможности вносить изменения в химическую формулу и, соответственно, чтобы они не могли продавать его в магазинах», — отметил он.

Обыски и закрытие сети магазинов

Параллельно правоохранители проверяли магазины, которые продавали продукцию под видом сувениров. По словам Клименко, такие торговые точки начали массово появляться в Киеве и других областях. В апреле Национальная полиция провела несколько сотен обысков. Секретарь СНБО утверждает, что после этих мероприятий сеть магазинов прекратила работу и с тех пор ни одна из таких точек не открылась.

«Параллельно мы сотрудничали с правоохранительными органами других стран. И, как результат, на сегодняшний день такой сети не существует. Я имею в виду такие магазины и эту возможность заработка. Все это мы уничтожили еще в апреле», — заявил Клименко. По его словам, международное сотрудничество также было частью работы против группировки. В то же время подробностей о действиях правоохранителей других стран он не привел. О планах группировки Клименко рассказал журналистам.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что разоблаченный в 2018 году наркосиндикат «Химпром» был полностью ликвидирован во время его пребывания в должности, а его руководство находилось под стражей, однако после смены главы ГПУ фигурантов освободили.

Главарь российского наркосиндиката «Химпром» Егор Буркин по прозвищу «Мексиканец» обсуждал возможность подкупа тогдашнего министра внутренних дел Игоря Клименко через его окружение. Таким образом участники группировки хотели не допустить введения запрета на химические формулы, которые использовались для изготовления наркотических веществ.

Читай нас в