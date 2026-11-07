Наркокартель Хімпром планував заробляти пів мільйона доларів на тиждень

Учасники наркоугруповання «Хімпром» планували заробляти в Києві до пів мільйона доларів на тиждень. Для цього вони хотіли скористатися прогалинами в законодавстві, які дозволяли змінювати хімічну формулу синтетичного канабіноїду та продавати його під виглядом сувенірної продукції. Про це заявив секретар РНБО Ігор Клименко, який також розповів про погрози на свою адресу та тиск на керівництво правоохоронних органів.

Частину записів, на яких фігурують учасники «Хімпрому», Національна поліція оприлюднила ще під час брифінгу у квітні 2026 року. На цих записах, як зазначив секретар РНБО, людина на прізвисько «Мексиканець» погрожувала поліцейським, зокрема керівництву Департаменту боротьби з наркозлочинністю. Погрози стосувалися не лише правоохоронців, а й посадовців, які працювали над забороною продукції угруповання.

«Мова на тих записах стосувалася і заміни керівника, міністра внутрішніх справ, мене на той час. Бо ми готували постанову, щоб хімічні формули сувенірів з U420 визнати забороненими. А злочинці якраз хотіли використовувати цю прогалину в законодавстві», — розповів Клименко.

За його словами, «Мексиканець» погрожував створити політичну кризу та домогтися звільнення посадовців. Він нібито розраховував, що після зміни керівництва з новими людьми можна буде домовитися. Клименко також озвучив можливі масштаби заробітку угруповання в столиці. «Якщо я правильно пам’ятаю, вони в Києві хотіли заробляти до пів мільйона доларів на тиждень», — заявив секретар РНБО.

Як працювала схема з U420

За словами Клименка, кримінальне провадження щодо діяльності, пов’язаної з U420, відкрили у вересні 2025 року. Оперативна робота та розслідування тривали понад пів року. За цей час правоохоронці проводили слідчі дії та експертизи, а також збирали інформацію про діяльність угруповання.

Однією з головних проблем була можливість постійно змінювати хімічну формулу синтетичного канабіноїду. Через це продукція могла формально не підпадати під заборону, навіть якщо йшлося про речовини з наркотичною дією. «Паралельно ми працювали, щоб наркоугруповання не могли використовувати прогалини у законодавстві, постійно змінюючи хімічні формули цього синтетичного канабіноїду», — пояснив Клименко.

Він повідомив, що 5 лютого уряд ухвалив відповідне рішення. Клименко представляв його, щоб унеможливити продаж такої продукції після чергової зміни її хімічної формули. «Я його представляв, аби у злочинців не було можливості вносити зміни в хімічну формулу і, відповідно, щоб не могли продавати його в магазинах», — зазначив він.

Обшуки та закриття мережі магазинів

Паралельно правоохоронці перевіряли магазини, які продавали продукцію під виглядом сувенірів. За словами Клименка, такі торгові точки почали масово з’являтися в Києві та інших областях. У квітні Національна поліція провела кількасот обшуків. Секретар РНБО стверджує, що після цих заходів мережа магазинів припинила роботу і відтоді жодна з таких точок не відкрилася.

«Паралельно працювали із правоохоронними органами інших країн. І, як результат, на сьогодні такої мережі не існує. Я маю на увазі таких магазинів і цієї можливості заробітку. Це все ми знищили ще в квітні», — заявив Клименко. За його словами, міжнародна співпраця також була частиною роботи проти угруповання. Водночас подробиць про дії правоохоронців інших країн він не навів. Про плани угруповання Клименко розповів журналістам.

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що викритий у 2018 році наркосиндикат «Хімпром» був повністю зупинений за його каденції, а його керівництво перебувало під вартою, проте після зміни очільника ГПУ фігурантів випустили на волю.

Ватажок російського наркосиндикату «Хімпром» Єгор Буркін на прізвисько «Мексиканець» обговорював можливість підкупу тодішнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка через його оточення. Таким чином учасники угруповання хотіли не допустити ініціювання заборони хімічних формул, які використовували для виготовлення наркотичних речовин.

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