Наркокартель Хімпром планував підкупити Клименка через його оточення – НАБУ

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Ватажок російського наркосиндикату «Хімпром» Єгор Буркін на прізвисько «Мексиканець» обговорював можливість підкупу тодішнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка через його оточення. Таким чином учасники угруповання хотіли не допустити ініціювання заборони хімічних формул, які використовували для виготовлення наркотичних речовин.

За словами детектива, "Мексиканець" шукав можливість заблокувати рішення МВС про внесення синтетичних речовин угруповання до списку заборонених речовин.

Зазначається, що кримінальні посередники відмовили наркоторговця від прямого контакту з главою МВС. Вони порадили запропонувати частку в наркобізнесі людям, які мали вплив на міністра.

"Прізвище міністра дійсно обговорював керівник "Хімпрому". Він бачив шлях вирішення своїх проблем через міністра, щоб той не вживав заходів щодо заборони формул їхнього наркотику. Але кримінал, який мав передати цю пропозицію, сказав йому: "Навіщо вирішувати питання прямо з міністром? Давайте ми зайдемо в долю до тих людей, які мають можливість на нього впливати". Тобто безпосереднього спілкування з Клименком не було", - сказав Абакумов.

Він підкреслив, що детективи з'ясовують коло осіб, які стверджували про свій вплив на міністра внутрішніх справ і планували отримати частку в кримінальному бізнесі.

Він додав, що наркосиндикат мав колосальні тіньові бюджети та пропонував два мільйони доларів лише за звільнення одного посадовця, який відмовлявся домовлятися з ділками.

Про це повідомив керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Олександр Абакумов у програмі "Української правди" “УП.ЧАТ”.

Нагадаємо, що Зеленський призначив Клименка керівником центру кібербезпеки.

Ігор Клименко очолив Раду експертів з питань енергетичної безпеки.

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