Вихідні принесуть в Україну сніг і мороз: прогноз погоди на 7–8 листопада

0:00 / 0:00

7 та 8 листопада в Україні не прогнозують потепління. У більшості областей збережеться холодна погода, а в окремих регіонах очікуються сильні морози та сніг.

У суботу, 7 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі, крім заходу, а також вдень в центральних, південних та східних областях прогнозують невеликий сніг. На півдні та сході країни – сніг із дощем. У північних, центральних та східних областях вночі та вранці подекуди буде ожеледиця на дорогах.

7 листопада вітер очікується північно-західний, північний, 5–10 м/с, у південній частині країни вдень – місцями пориви 15–18 м/с. Температура повітря вночі опускатиметься від 2°С тепла до 3°С морозу, в західних областях – 1–6°С морозу. Вдень в Україні потепліє лише до 0–6°С тепла.

У неділю, 8 листопада, на території України переважно без опадів. Протягом дня прогнозують від 4 до 6°С тепла, вночі – до 3°С морозу. У західних областях та на півдні з-за хмар вдень може вийти сонце.

Детальніше про погоду на вихідних розповіли синоптики Укргідрометцентру.

В Україні жовтень 2026 року став найтеплішим за всю історію спостережень.

Листопад в Україні очікується теплішим за кліматичну норму — прогноз синоптиків.

Читай нас у