W weekend na Ukrainę zawita śnieg i mróz: prognoza pogody na 7–8 listopada

W dniach 7 i 8 listopada w Ukrainie nie przewiduje się ocieplenia. W większości obwodów utrzyma się zimna pogoda, a w niektórych regionach spodziewane są silne mrozy i opady śniegu.

W sobotę, 7 listopada, na Ukrainie będzie pochmurno z przejaśnieniami. W nocy, z wyjątkiem zachodu kraju, a także w ciągu dnia w obwodach centralnych, południowych i wschodnich prognozowane są niewielkie opady śniegu. Na południu i wschodzie kraju – śnieg z deszczem. W obwodach północnych, centralnych i wschodnich w nocy i rano miejscami na drogach wystąpi gołoledź.

7 listopada przewiduje się wiatr północno-zachodni i północny o prędkości 5–10 m/s, a w południowej części kraju w ciągu dnia – miejscami porywy o prędkości 15–18 m/s. Temperatura powietrza w nocy spadnie od 2°C powyżej zera do 3°C poniżej zera, a w regionach zachodnich – od 1 do 6°C poniżej zera. W ciągu dnia w Ukrainie temperatura wzrośnie jedynie do 0–6°C powyżej zera.

W niedzielę, 8 listopada, na terenie Ukrainy przeważnie bez opadów. W ciągu dnia prognozowana temperatura wyniesie od 4 do 6°C powyżej zera, w nocy – do 3°C poniżej zera. W obwodach zachodnich i na południu w ciągu dnia może wyjść słońce zza chmur.

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