На выходных в Украине ожидаются снег и мороз: прогноз погоды на 7–8 ноября

7 и 8 ноября в Украине не прогнозируется потепление. В большинстве областей сохранится холодная погода, а в отдельных регионах ожидаются сильные морозы и снег.

В субботу, 7 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью, за исключением запада, а также днем в центральных, южных и восточных областях прогнозируется небольшой снег. На юге и востоке страны — снег с дождем. В северных, центральных и восточных областях ночью и утром местами будет гололед на дорогах.

7 ноября ожидается северо-западный и северный ветер со скоростью 5–10 м/с, в южной части страны днем — местами порывы 15–18 м/с. Температура воздуха ночью будет опускаться от 2 °С тепла до 3 °С мороза, в западных областях — 1–6 °С мороза. Днем в Украине потеплеет лишь до 0–6 °С тепла.

В воскресенье, 8 ноября, на территории Украины преимущественно без осадков. В течение дня прогнозируется от 4 до 6 °С тепла, ночью — до 3 °С мороза. В западных областях и на юге из-за облаков днем может выйти солнце.

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