Наркокартель «Химпром» планировал подкупить Клименко через его окружение — НАБУ

Глава российского наркосиндиката «Химпром» Егор Буркин, по прозвищу «Мексиканец», обсуждал возможность подкупа тогдашнего министра внутренних дел Игоря Клименко через его окружение. Таким образом участники группировки хотели не допустить введения запрета на химические формулы, которые использовались для изготовления наркотических веществ.

По словам детектива, «Мексиканец» искал возможность заблокировать решение МВД о внесении синтетических веществ группировки в список запрещенных веществ.

Отмечается, что криминальные посредники отговорили наркоторговца от прямого контакта с главой МВД. Они посоветовали предложить долю в наркобизнесе людям, имевшим влияние на министра.

«Фамилию министра действительно обсуждал руководитель «Химпрома». Он видел путь решения своих проблем через министра, чтобы тот не принимал мер по запрету формул их наркотика. Но криминальный посредник, который должен был передать это предложение, сказал ему: «Зачем решать вопрос напрямую с министром? Давайте мы вложимся в тех людей, которые могут на него повлиять». То есть непосредственного общения с Клименко не было», — сказал Абакумов.

Он подчеркнул, что детективы выясняют круг лиц, которые заявляли о своём влиянии на министра внутренних дел и планировали получить долю в криминальном бизнесе.

Он добавил, что наркосиндикат располагал колоссальными теневыми бюджетами и предлагал два миллиона долларов только за освобождение одного чиновника, который отказывался договариваться с дельцами.

Об этом сообщил руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Александр Абакумов в программе «Украинской правды» «УП.ЧАТ».

Напомним, что Зеленский назначил Клименко руководителем центра кибербезопасности.

Игорь Клименко возглавил Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности.

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