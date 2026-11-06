Бывший прокурор обвинил ЦПК в манипуляциях по делу генерала СБУ Дуки

Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий заявил, что Центр противодействия коррупции исказил информацию о якобы взяточных отношениях с генералом СБУ Сергеем Дуцей. Отдельно заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов опроверг обвинения в «крышевании» сети магазинов U420, фигурирующих в материалах операции «Карфаген». Оба чиновника утверждают, что обнародованные данные не отражают полной картины.

Бывший прокурор САП Станислав Броневицкий раскритиковал публикацию Центра противодействия коррупции о якобы передаче генералу СБУ Сергею Дуце взятки на сумму около трех миллионов долларов. Он заявил, что активисты исказили информацию, озвученную руководителем подразделения детективов НАБУ Александром Абакумовым. По его словам, ЦПК со ссылкой на выступление Абакумова сообщил, что Андрей Осипов, известный под прозвищем «Криминал», передал Дуце четыре криптокошелька. Активисты связали эти средства с возможной взяткой за содействие в снятии ареста с активов «Химпрома» через Офис генерального прокурора.

Броневицкий назвал такую интерпретацию «откровенной ложью и манипуляцией». Он настаивает, что в материалах дела нет подтверждения факта передачи взятки. «Никто никому взятку не передавал, по крайней мере, этого в материалах дела не зафиксировано. Абакумов в эфире УП.чат об этом вообще не говорил, каждый может прослушать этот эфир и убедиться», — написал экс-прокурор.

Он также обратил внимание на события после задержания Осипова в июле. По словам Броневицкого, вопрос об отмене ареста активов так и не был решен. Поэтому, по его мнению, говорить о взятке за такое решение нет оснований.

Что указано в подозрении генералу СБУ

Отдельно Броневицкий обратил внимание на статью Уголовного кодекса, по которой сообщили о подозрении Сергею Дуце. В официальном сообщении НАБУ от 5 ноября речь идет о ч. 3 ст. 255 Уголовного кодекса Украины. Она касается участия в преступной организации с использованием служебного положения.

В то же время в сообщении относительно этого должностного лица нет ссылки на ст. 368 УК Украины, которая предусматривает ответственность за принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды. Именно эта статья касается взяточничества.

Именно на этом различии и делает акцент экс-прокурор, опровергая утверждения о якобы передаче Дуце денег. В то же время отсутствие упоминания о ст. 368 в одном официальном сообщении само по себе не является доказательством того, что других обстоятельств в материалах расследования нет.

В Нацполиции опровергли «крышевание» U420

Свою позицию относительно другой части материалов операции «Карфаген» высказал заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Андрей Небитов. Он раскритиковал то, как НАБУ и САП представили информацию о сети магазинов U420, связанной с «Химпромом». По словам Небитова, после обнародования видео НАБУ и САП у общества могло сложиться впечатление, что Национальная полиция причастна к прикрытию наркоторговли. «Из видео НАБУ и САП общество уловило следующий тезис: «Нацполиция причастна к прикрытию наркоторговли». Это недопустимо», — заявил он.

Небитов пояснил, что разговоры, в которых речь шла о возможном подкупе представителей Нацполиции и прокуратуры ради сохранения работы магазинов U420, продолжались с сентября 2025 года по апрель 2026 года. Именно в этот период правоохранители документировали деятельность группировки. По утверждению заместителя главы Нацполиции, планы, которые обсуждали участники разговоров, не удалось реализовать. В частности, речь идет о намерениях добиться, чтобы в магазинах не изымали товар, а сотрудникам сети не сообщали о подозрениях.

Все 105 магазинов U420 были ликвидированы

Небитов также напомнил, что в апреле Национальная полиция совместно с Офисом генерального прокурора провела операцию против сети U420. По его словам, тогда были ликвидированы все 105 магазинов. Информацию о результатах этой работы правоохранители обнародовали публично. В частности, соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

Таким образом, Броневицкий поставил под сомнение утверждение о передаче взятки генералу СБУ Дуце, а Небитов опроверг, что Нацполиция обеспечивала прикрытие сети U420. Оба комментария касаются отдельных эпизодов, которые обсуждаются в связи с операцией «Карфаген». Об этом Броневицкий написал в своем Telegram-канале.

Бывший первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука, известный в деле под прозвищем «Аким», заявил, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры затягивают судебный процесс.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которая была разоблачена накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что должности, звания и полномочия не должны защищать от ответственности за совершенные преступления.

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что в материалах дела «Карфаген» не установлено фактов передачи взяток министру здравоохранения Виктору Ляшко и бывшему министру внутренних дел Игорю Клименко.

Заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник криминальной полиции Андрей Небытов выступил с заявлением после обнародования аудиозаписей, на которых фигуранты обсуждали возможные договоренности с руководством Нацполиции. Чиновник подчеркнул, что упоминание фамилии в разговорах подозреваемых не является доказательством причастности к преступной деятельности.

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