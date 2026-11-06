Експрокурор звинуватив ЦПК у маніпуляціях щодо справи генерала СБУ Дуки

Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький заявив, що Центр протидії корупції перекрутив інформацію про нібито хабар генералу СБУ Сергію Дуці. Окремо заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов заперечив звинувачення у «кришуванні» мережі магазинів U420, які фігурують у матеріалах операції «Карфаген». Обидва посадовці стверджують, що оприлюднені дані не відображають повної картини.

Колишній прокурор САП Станіслав Броневицький розкритикував публікацію Центру протидії корупції про нібито передання генералу СБУ Сергію Дуці хабара на суму близько трьох мільйонів доларів. Він заявив, що активісти спотворили інформацію, озвучену керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Абакумовим. За його словами, ЦПК із посиланням на виступ Абакумова повідомив, що Андрій Осіпов, відомий під прізвиськом «Кримінал», передав Дуці чотири криптогаманці. Активісти пов'язали ці кошти з можливим хабарем за сприяння у знятті арешту з активів «Хімпрому» через Офіс генерального прокурора.

Броневицький назвав таке трактування «відвертою брехнею та маніпуляцією». Він наполягає, що в матеріалах справи немає підтвердження факту передання хабаря. «Ніхто нікому хабар не передавав, принаймні цього в матеріалах справи не зафіксовано. Абакумов в ефірі УП.чат про це взагалі не говорив, кожен може прослухати цей ефір і переконатись», — написав експрокурор.

Він також звернув увагу на події після затримання Осіпова в липні. За словами Броневицького, питання скасування арешту з активів так і не вирішили. Тому, на його думку, говорити про хабар за таке рішення немає підстав.

Що вказано в підозрі генералу СБУ

Окремо Броневицький звернув увагу на статтю Кримінального кодексу, за якою повідомили про підозру Сергію Дуці. В офіційному повідомленні НАБУ від 5 листопада йдеться про ч. 3 ст. 255 Кримінального кодексу України. Вона стосується участі у злочинній організації з використанням службового становища.

Водночас у повідомленні щодо цього посадовця немає посилання на ст. 368 КК України, яка передбачає відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Саме ця стаття стосується хабарництва.

На цій відмінності експрокурор і наголошує, заперечуючи твердження про нібито передання Дуці грошей. Водночас відсутність згадки про ст. 368 в одному офіційному повідомленні сама по собі не є доказом того, що інших обставин у матеріалах розслідування немає.

У Нацполіції заперечили «кришування» U420

Свою позицію щодо іншої частини матеріалів операції «Карфаген» висловив заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов. Він розкритикував те, як НАБУ та САП подали інформацію про мережу магазинів U420, пов'язану з «Хімпромом». За словами Нєбитова, після оприлюднення відео НАБУ та САП у суспільства могло скластися враження, що Національна поліція причетна до прикриття наркоторгівлі. «З відео НАБУ та САП суспільство зрозуміло тезу — «Нацполіція причетна до кришування наркоторгівлі». Це неприпустимо», — заявив він.

Нєбитов пояснив, що розмови, у яких ішлося про можливий підкуп представників Нацполіції та прокуратури заради збереження роботи магазинів U420, тривали з вересня 2025-го до квітня 2026 року. Саме в цей період правоохоронці документували діяльність угруповання. За твердженням заступника голови Нацполіції, плани, які обговорювали учасники розмов, не вдалося реалізувати. Зокрема, йдеться про наміри домогтися, щоб у магазинах не вилучали товар, а працівникам мережі не повідомляли про підозри.

Усі 105 магазинів U420 ліквідували

Нєбитов також нагадав, що у квітні Національна поліція спільно з Офісом генерального прокурора провела операцію проти мережі U420. За його словами, тоді ліквідували всі 105 магазинів. Інформацію про результати цієї роботи правоохоронці оприлюднили публічно. Зокрема, відповідне повідомлення з'явилося в офіційному Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

Таким чином, Броневицький поставив під сумнів твердження про передання хабаря генералу СБУ Дуці, а Нєбитов заперечив, що Нацполіція забезпечувала прикриття мережі U420. Обидва коментарі стосуються окремих епізодів, які обговорюють у зв'язку з операцією «Карфаген». Про це Броневицький написав у своєму Telegram-каналі.

Колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, відомий у справі під прізвиськом «Акім», заявив, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затягують судовий процес.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що посади, звання та повноваження не повинні захищати від відповідальності за скоєні злочини.

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