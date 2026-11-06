Kartel narkotykowy „Chimprom” planował przekupić Klymenko poprzez jego otoczenie – NABU

Przywódca rosyjskiego syndykatu narkotykowego „Chimprom”, Jegor Burkin, znany pod pseudonimem „Meksykanin”, rozważał możliwość przekupienia ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Igora Klymenka za pośrednictwem jego otoczenia. W ten sposób członkowie grupy chcieli zapobiec wprowadzeniu zakazu stosowania związków chemicznych, które wykorzystywali do produkcji substancji odurzających.

Według detektywa „Meksykanin” szukał sposobu na zablokowanie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o wpisaniu syntetycznych substancji wykorzystywanych przez grupę na listę substancji zabronionych.

Zaznaczono, że pośrednicy przestępczy odradzili handlarzowi narkotyków bezpośredni kontakt z szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Poradzili mu, by zaproponował udział w biznesie narkotykowym osobom mającym wpływ na ministra.

„Nazwisko ministra rzeczywiście omawiał szef „Chimpromu”. Widział on sposób na rozwiązanie swoich problemów poprzez ministra, aby ten nie podejmował działań mających na celu zakazanie formuł ich narkotyku. Jednak przestępca, który miał przekazać tę propozycję, powiedział mu: »Po co rozwiązywać sprawę bezpośrednio z ministrem? Zajmijmy się raczej tymi ludźmi, którzy mają możliwość wywierania na niego wpływu”. Oznacza to, że nie doszło do bezpośredniej rozmowy z Klymenko” – powiedział Abakumow.

Podkreślił, że detektywi ustalają krąg osób, które twierdziły, że mają wpływ na ministra spraw wewnętrznych i planowały uzyskać udział w przestępczym biznesie.

Dodał, że syndykat narkotykowy dysponował kolosalnymi budżetami w szarej strefie i oferował dwa miliony dolarów wyłącznie za zwolnienie jednego urzędnika, który odmawiał zawarcia porozumienia z handlarzami.

Informację tę przekazał szef wydziału detektywów Narodowego Biura Antykorupcyjnego Aleksander Abakumow w programie „Ukrainskiej Prawdy” „UP.CHAT”.

Przypomnijmy, że Zełenski mianował Klymenko szefem centrum cyberbezpieczeństwa.

Igor Klymenko stanął na czele Rady Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Energetycznego.

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