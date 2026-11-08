Posłanka do parlamentu Ukrainy Marjana Bezuła zaproponowała, aby obecnych funkcjonariuszy policji patrolowej skierować do służby wojskowej, a na ich stanowiska mianować żołnierzy i weteranów. Pomysł ten przedstawiła po strzelaninie w Krakowie, gdzie policjant Jakub Kuzyk wraz z kolegą obezwładnił napastnika, mimo że sam został ranny.

Posłanka porównała działania polskiego policjanta patrolowego Jakuba Kulika, który nawet po odniesieniu ran nadal próbował powstrzymać napastnika, z zachowaniem ukraińskich funkcjonariuszy podczas zamachu terrorystycznego w dzielnicy Holosiivskyi w Kijowie.

„Działania polskiego funkcjonariusza Jakuba Kulika, który wraz z kolegą obezwładnił strzelca w Krakowie i, pomimo odniesionych ran, kontynuował działania, dopóki terrorysta nie przestał stanowić zagrożenia dla ludzi, ostro kontrastują z działaniami naszych policjantów, którzy uciekali przed terrorystą w dzielnicy Hołosiejów w Kijowie” – napisała Bezuła.

Posłanka zwróciła uwagę, że Jakub Kuzyk służył wcześniej w brygadzie spadochronowej Sił Zbrojnych Polski. Jej zdaniem właśnie doświadczenie wojskowe i odpowiednie przygotowanie odgrywają ważną rolę podczas reagowania na ataki zbrojne.

Bezuła podkreśliła, że nawet w Polsce, która nie znajduje się w stanie wojny, umiejętności bojowe mogą być niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

„Funkcjonariuszami patrolowymi mogliby zostać żołnierze i weterani, a obecnych funkcjonariuszy patrolowych można by wysłać do służby wojskowej” – zaproponowała posłanka.

Osobno posłanka skrytykowała sytuację, w której, jak twierdzi, dziesiątki tysięcy ukraińskich policjantów patrolowych przez lata wojny na pełną skalę nie zdobyło doświadczenia bojowego.

Bezuła wspomniała również o brygadzie bojowej Policji Narodowej. Stwierdziła, że znaczną część jej personelu rzekomo stanowią zmobilizowani, a nie zawodowi funkcjonariusze organów ścigania.

Bezuła napisała o tym na Facebooku.

Mężczyzna, który otworzył ogień do przechodniów w centrum Krakowa, przeszedł kilka operacji chirurgicznych. Obecnie znajduje się w stanie stabilnym, ale skrajnie krytycznym. Dwóch funkcjonariuszy policji, rannych podczas zatrzymywania napastnika, również przeszło operacje, a ich stan się ustabilizował. Premier Polski Donald Tusk nazwał policjantów bohaterami.

Do ataku doszło 7 listopada około godziny 15:00 na Rynku Głównym w Krakowie. Mężczyzna, siedząc za kierownicą samochodu, otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Następnie kontynuował jazdę po mieście, a funkcjonariusze rozpoczęli pościg.

Minister spraw wewnętrznych Polski Marcin Kerwinski poinformował, że policjanci otworzyli ogień w odpowiedzi około trzech minut po pierwszym zgłoszeniu strzelaniny. Podczas wymiany ognia napastnik został ranny i zatrzymany, a następnie przewieziony do szpitala.

Według oficjalnych danych w wyniku ataku zginęło sześć osób – cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Kolejne 15 osób odniosło rany. Wśród ofiar śmiertelnych znalazł się obywatel Wielkiej Brytanii.

Polskie organy ścigania kontynuują dochodzenie. Śledczy ustalają motywy napastnika, sprawdzają jego ewentualne powiązania oraz okoliczności przygotowań do przestępstwa. Do śledztwa zaangażowano Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wojskową Służbę Kontrwywiadowczą.

Przypomnijmy, że w Krakowie uzbrojony mężczyzna zabił sześć osób na głównym placu miasta. Policja otworzyła ogień w jego kierunku i zatrzymała napastnika.

W Krakowie, w Polsce, w wyniku strzelaniny na Rynku Głównym zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Premier Donald Tusk po naradzie z przedstawicielami służb i administracji oświadczył, że w dniach 8 i 9 listopada w kraju będzie trwała żałoba narodowa.

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