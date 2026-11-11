W czwartek, 12 listopada, odbędzie się rozprawa sądowa, podczas której może zostać wydane postanowienie zakazujące doprowadzania Ihoru Koloomojskiemu do sali sądowej w celu udziału w rozpatrywaniu jego spraw. Ograniczenie to może również dotyczyć jego przewozu do szpitala.

Pomimo wymogów ukraińskiego kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którymi zawiadomienie o posiedzeniu powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed samym posiedzeniem, strona obrony została o nim poinformowana zaledwie jeden dzień wcześniej.

„W związku z tym posiedzenie sądowe będzie prawdopodobnie dotyczyło zastosowania wobec I.W. Kolomojskiego środków bezpieczeństwa mających na celu zaprzestanie jego eskortowania na posiedzenia sądowe oraz do placówek medycznych w celu uzyskania pomocy medycznej” – zaznaczają adwokaci.

Wspomniane posiedzenie odbędzie się w Sądzie Rejonowym im. Szewczenki w Kijowie pod adresem:

Kijów, ul. Degtiarivska 31A.

Skład sędziowski: O.P. Hardina (przewodnicząca), I.M. Michiejewa, O.V. Meleszak

Data i godzina: 12.11.2026 o godz. 12:15

Przedmiot: rozpatrzenie aktu oskarżenia przeciwko I.W. Kolomojskiemu w postępowaniu karnym nr 1202400000002733 z dnia 17 grudnia 2024 r.

Informację tę przekazali jego adwokaci, jak podaje agencja Unian.



Areszt śledczy dwukrotnie odmówił przewiezienia Kolomojskiego do WAKS pomimo orzeczenia sądu.

Przypomnijmy, że brytyjski Sąd Najwyższy odrzucił odwołanie Kolomojskiego w sprawie dotyczącej banku PrivatBank o wartości 3 mld dolarów.

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