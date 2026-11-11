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Новости Украина

Коломойскому могут запретить посещать собственные судебные заседания

UA NEWS 11 Ноября 2026 20:12
Коломойскому могут запретить посещать собственные судебные заседания

В четверг, 12 ноября, состоится судебное заседание, в ходе которого может быть принято решение о запрете на доставку Игоря Коломойского в зал суда для участия в рассмотрении его дел. Также ограничение может касаться его доставки в больницу.

Несмотря на требования УПК Украины, согласно которым уведомление о заседании должно направляться как минимум за 3 дня до самого заседания, сторона защиты была уведомлена об этом заседании за один день.

«В связи с этим, вероятно, судебное заседание будет касаться применения к Коломойскому И.В. мер безопасности с целью прекращения его конвоирования на судебные заседания и в медицинское учреждение для получения медицинской помощи», — отмечают адвокаты.

Указанное заседание состоится в Шевченковском районном суде города Киева по адресу:

  • г. Киев, ул. Дегтяревская, 31А.
  • Состав суда: Хардина О.П. (председательствующий), Михеева И.М., Мелешак О.В.
  • Дата и время: 12.11.2026 в 12:15
  • Предмет: судебное рассмотрение обвинительного акта в отношении Коломойского И.В. в уголовном производстве № 1202400000002733 от 17.12.2024 года.

Об этом сообщили его адвокаты, отмечает УНИАН.
 

СИЗО дважды отказалось доставить Коломойского в ВАКС, несмотря на решение суда.

Напомним, что Верховный суд Великобритании отказал Коломойскому в обжаловании дела ПриватБанка на 3 млрд долларов

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