СІЗО двічі відмовилося доставити Коломойського до ВАКС попри рішення суду
Вищий антикорупційний суд зобов’язав доставити Ігоря Коломойського на засідання 9 листопада об 11:00 для особистої участі.
Однак працівники СІЗО двічі відмовилися виконати це рішення, посилаючись на загрозу життю та здоров’ю підсудного і конвоїрів.
У Центрі протидії корупції повідомили, що адміністрація СІЗО також просила провести засідання в закритому режимі або дозволити Коломойському долучитися до нього через відеозв’язок.
Прокурор і сторона захисту виступили проти таких пропозицій. Вони вважають аргументи СІЗО щодо неможливості доставки Коломойського неконкретними та необґрунтованими.
Джерело: Центр протидії корупції
Суд відмовив Ігорю Коломойському у зміні запобіжного заходу на більш м’який і залишив його під вартою до 1 травня. Застава бізнесмена зменшена майже на 800 мільйонів гривень і складає 1,1 мільярда. Про це відомо з рішення суду під час засідання 3 березня.
Український бізнесмен Ігор Коломойський під час судового засідання в Шевченківському районному суді Києва заявив судді, що їй «підсунули фальшиву експертизу, зроблену злочинцем».
Ігор Коломойський заявив, що нападник на колишнього співвласника студії «Квартал-95» Тімура Міндіча нібито отримав зброю для замаху у посольстві України в Ізраїлі.