СІЗО двічі відмовилося доставити Коломойського до ВАКС попри рішення суду

0:00 / 0:00

Вищий антикорупційний суд зобов’язав доставити Ігоря Коломойського на засідання 9 листопада об 11:00 для особистої участі.

Однак працівники СІЗО двічі відмовилися виконати це рішення, посилаючись на загрозу життю та здоров’ю підсудного і конвоїрів.

У Центрі протидії корупції повідомили, що адміністрація СІЗО також просила провести засідання в закритому режимі або дозволити Коломойському долучитися до нього через відеозв’язок.

Прокурор і сторона захисту виступили проти таких пропозицій. Вони вважають аргументи СІЗО щодо неможливості доставки Коломойського неконкретними та необґрунтованими.

Джерело: Центр протидії корупції

Суд відмовив Ігорю Коломойському у зміні запобіжного заходу на більш м’який і залишив його під вартою до 1 травня. Застава бізнесмена зменшена майже на 800 мільйонів гривень і складає 1,1 мільярда. Про це відомо з рішення суду під час засідання 3 березня.

Український бізнесмен Ігор Коломойський під час судового засідання в Шевченківському районному суді Києва заявив судді, що їй «підсунули фальшиву експертизу, зроблену злочинцем».

Ігор Коломойський заявив, що нападник на колишнього співвласника студії «Квартал-95» Тімура Міндіча нібито отримав зброю для замаху у посольстві України в Ізраїлі.

Читай нас у