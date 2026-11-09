СИЗО дважды отказалось доставить Коломойского в ВАКС, несмотря на решение суда

Высший антикоррупционный суд обязал доставить Игоря Коломойского на заседание 9 ноября в 11:00 для личного участия.

Однако сотрудники СИЗО дважды отказались выполнить это решение, сославшись на угрозу жизни и здоровью подсудимого и конвоиров.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что администрация СИЗО также просила провести заседание в закрытом режиме или разрешить Коломойскому присоединиться к нему посредством видеосвязи.

Прокурор и сторона защиты выступили против таких предложений. Они считают аргументы СИЗО о невозможности доставки Коломойского неконкретными и необоснованными.

Источник: Центр противодействия коррупции

Суд отказал Игорю Коломойскому в изменении меры пресечения на более мягкую и оставил его под стражей до 1 мая. Залог бизнесмена уменьшен почти на 800 миллионов гривен и составляет 1,1 миллиарда. Об этом известно из решения суда, вынесенного в ходе заседания 3 марта.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский во время судебного заседания в Шевченковском районном суде Киева заявил судье, что ей «подсунули фальшивую экспертизу, сделанную преступником».

Игорь Коломойский заявил, что нападавший на бывшего совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича якобы получил оружие для покушения в посольстве Украины в Израиле.

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