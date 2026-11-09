Украина и Турция обсудили новые возможности укрепления ПВО

Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса в ходе рабочего визита в Турцию встретился с министром национальной обороны Яшаром Гюлером.

Стороны обсудили практическую реализацию договоренностей, ранее достигнутых президентами Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также Палиса провел переговоры с руководителем Агентства оборонной промышленности Турции Халуком Гьоргюном и представителями оборонных компаний. Речь шла о технологических решениях, совместных проектах и углублении сотрудничества.

Отдельно украинская делегация посетила полигон, где компания MKE продемонстрировала зенитный комплекс ближнего действия TOLGA, предназначенный для противодействия беспилотникам.

Палиса подчеркнул, что Украина заинтересована в эффективных средствах борьбы с дронами, которые при этом будут иметь экономически обоснованную стоимость применения.

Источник: Павел Палиса (Telegram)

Министр обороны Украины Евгений Хмара провел переговоры с главой Минобороны Турции Яшаром Гюлером. Стороны обсудили дальнейшее развитие партнерства в сфере безопасности.

Украина и Турция договорились совместно работать над восстановлением Черноморского зернового коридора и обеспечением безопасности судоходства в регионе.

Анкара будет неукоснительно соблюдать ограничения на прохождение военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с Конвенцией Монтре в течение всего периода боевых действий против Украины. Об этом 28 октября заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер во время встречи с коллегами из Болгарии и Румынии.

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