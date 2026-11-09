Україна та Туреччина обговорили нові можливості посилення ППО

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Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час робочого візиту до Туреччини зустрівся з міністром національної оборони Яшаром Гюлером.

Сторони обговорили практичне втілення домовленостей, раніше досягнутих президентами Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом.

Також Паліса провів переговори з керівником Агентства оборонної промисловості Туреччини Халуком Гьоргюном та представниками оборонних компаній. Йшлося про технологічні рішення, спільні проєкти та поглиблення співпраці.

Окремо українська делегація відвідала полігон, де компанія MKE продемонструвала зенітний комплекс ближньої дії TOLGA, призначений для протидії безпілотникам.

Паліса наголосив, що Україна зацікавлена в ефективних засобах боротьби з дронами, які водночас матимуть економічно обґрунтовану вартість застосування.

Джерело: Павло Паліса (Telegram)

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів переговори з главою Міноборони Туреччини Яшаром Гюлером. Сторони обговорили подальший розвиток безпекового партнерства.

Україна та Туреччина домовилися спільно працювати над відновленням Чорноморського зернового коридору та забезпеченням безпеки судноплавства в регіоні.

Анкара продовжуватиме неухильно дотримуватися обмежень на проходження військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли відповідно до Конвенції Монтре протягом усього періоду бойових дій проти України. Про це 28 жовтня заявив Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер під час зустрічі з колегами з Болгарії та Румунії.

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