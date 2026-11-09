Ukraina i Turcja omówiły nowe możliwości wzmocnienia obrony przeciwlotniczej

Zastępca szefa Biura Prezydenta Pawło Palisa spotkał się podczas wizyty roboczej w Turcji z ministrem obrony narodowej Yasarem Gülerem.

Strony omówiły praktyczną realizację porozumień zawartych wcześniej przez prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Recepa Tayyipa Erdoğana.

Ponadto Palisa przeprowadził rozmowy z szefem Tureckiej Agencji Przemysłu Obronnego Halukiem Görgünem oraz przedstawicielami firm z branży obronnej. Rozmowy dotyczyły rozwiązań technologicznych, wspólnych projektów oraz pogłębienia współpracy.

Osobno ukraińska delegacja odwiedziła poligon, gdzie firma MKE zaprezentowała kompleks przeciwlotniczy bliskiego zasięgu TOLGA, przeznaczony do zwalczania dronów.

Palisa podkreślił, że Ukraina jest zainteresowana skutecznymi środkami zwalczania dronów, których koszt zastosowania będzie jednocześnie uzasadniony ekonomicznie.

Źródło: Pawło Palisa (Telegram)

Minister obrony Ukrainy Jewhenij Chmara przeprowadził rozmowy z szefem tureckiego Ministerstwa Obrony Yasarem Gülerem. Strony omówiły dalszy rozwój partnerstwa w zakresie bezpieczeństwa.

Ukraina i Turcja uzgodniły wspólną współpracę nad przywróceniem korytarza zbożowego na Morzu Czarnym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa żeglugi w regionie.

Ankara będzie nadal ściśle przestrzegać ograniczeń dotyczących przepływu okrętów wojskowych przez cieśniny Bosfor i Dardanele zgodnie z konwencją z Montre w całym okresie działań wojennych przeciwko Ukrainie. Oświadczył to 28 października minister obrony Turcji Yaşar Güler podczas spotkania ze swoimi odpowiednikami z Bułgarii i Rumunii.

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