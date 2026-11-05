Україна та Туреччина домовилися поглибити безпекову співпрацю

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Міністр оборони України Євгеній Хмара провів переговори з главою Міноборони Туреччини Яшаром Гюлером. Сторони обговорили подальший розвиток безпекового партнерства.

Хмара подякував Туреччині за підтримку будівництва двох українських корветів — «Гетьман Іван Виговський» та «Гетьман Іван Мазепа», а також за їх розміщення на турецьких базах.

Окремо обговорили безпеку судноплавства в Чорному морі та роль Туреччини в Коаліції охочих.

За підсумками переговорів сторони домовилися посилити взаємодію між військовими командами.

Джерело: Міноборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провели спільну нараду, під час якої обговорили ситуацію на фронті, плани Росії та нагальні потреби Сил оборони.

Україна та Туреччина домовилися спільно працювати над відновленням Чорноморського зернового коридору та забезпеченням безпеки судноплавства в регіоні.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбула, де провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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