Украина и Турция договорились углубить сотрудничество в сфере безопасности

Министр обороны Украины Евгений Хмара провел переговоры с главой Минобороны Турции Яшаром Гюлером. Стороны обсудили дальнейшее развитие партнерства в сфере безопасности.

Хмара поблагодарил Турцию за поддержку строительства двух украинских корветов — «Гетман Иван Выговский» и «Гетман Иван Мазепа», а также за их размещение на турецких базах.

Отдельно обсудили безопасность судоходства в Чёрном море и роль Турции в Коалиции желающих.

По итогам переговоров стороны договорились усилить взаимодействие между военными штабами.

Источник: Минобороны

Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый провели совместное совещание, в ходе которого обсудили ситуацию на фронте, планы России и насущные потребности Сил обороны.

Украина и Турция договорились совместно работать над восстановлением Черноморского зернового коридора и обеспечением безопасности судоходства в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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