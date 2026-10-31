Євгеній Хмара та Михайло Драпатий провели спільну нараду: що обговорили

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Міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провели спільну нараду, під час якої обговорили ситуацію на фронті, плани Росії та нагальні потреби Сил оборони.

Під час наради посадовці зосередилися на ситуації на фронті, планах Росії, зокрема щодо мобілізації, можливих подальших діях противника, ключових безпекових ризиках і нагальних потребах Сил оборони.

«Окремо обговорили протидію повітряним атакам ворога», — йдеться у повідомленні.

Також Євгеній Хмара та Михайло Драпатий визначили пріоритети й узгодили подальші кроки.

У Міністерстві оборони повідомили, що серед визначених напрямів роботи — розвиток спроможностей Сил оборони, посилення системи оборони, забезпечення війська та нарощування виробництва українського оборонно-промислового комплексу.

«Йдеться про розвиток спроможностей Сил оборони, посилення системи оборони, забезпечення війська, нарощування виробництва українського ОПК. Також визначили завдання щодо планування бойових операцій як на тактичній, так і оперативній глибині», — додали в Міноборони.

Про це повідомляє пресцентр Міноборони.

Наразі у Збройних силах України запроваджують постійний моніторинг рішень військово-лікарських комісій. Перевірятимуть обґрунтованість медичних висновків і посилять контроль за направленням військовозобов’язаних на медичні огляди.

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