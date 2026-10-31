Jewgienij Chmara i Mykhailo Drapatyj odbyli wspólne spotkanie: o czym rozmawiali

Minister obrony Ukrainy Jewgienij Chmara oraz głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Mykhailo Drapaty przeprowadzili wspólne spotkanie, podczas którego omówili sytuację na froncie, plany Rosji oraz pilne potrzeby Sił Obronnych.

Podczas spotkania urzędnicy skupili się na sytuacji na froncie, planach Rosji, w szczególności dotyczących mobilizacji, możliwych dalszych działaniach przeciwnika, kluczowych zagrożeniach dla bezpieczeństwa oraz pilnych potrzebach Sił Obronnych.

„Osobno omówiono kwestię przeciwdziałania atakom powietrznym wroga” – czytamy w komunikacie.

Ponadto Jewgienij Chmara i Mykhajlo Drapatyj określili priorytety i uzgodnili dalsze działania.

Ministerstwo Obrony poinformowało, że wśród określonych kierunków działań znalazły się: rozwój zdolności Sił Obronnych, wzmocnienie systemu obrony, zaopatrzenie wojska oraz zwiększenie produkcji ukraińskiego kompleksu obronno-przemysłowego.

„Chodzi o rozwój zdolności Sił Obronnych, wzmocnienie systemu obrony, zaopatrzenie wojska oraz zwiększenie produkcji ukraińskiego kompleksu przemysłu obronnego. Określono również zadania dotyczące planowania operacji bojowych zarówno na poziomie taktycznym, jak i operacyjnym” – dodano w Ministerstwie Obrony.

Informację tę przekazało centrum prasowe Ministerstwa Obrony.

Obecnie w Siłach Zbrojnych Ukrainy wprowadza się stały monitoring decyzji komisji wojskowo-lekarskich. Będzie sprawdzana zasadność orzeczeń lekarskich oraz wzmocniona kontrola nad kierowaniem osób podlegających obowiązkowi wojskowemu na badania lekarskie.

Wcześniej Rada poparła nałożenie grzywny w wysokości 170 tysięcy hrywien na Terytorialne Komitety Rekrutacyjne za nielegalną ewidencję wojskową.

Lubinec wyjaśnił, czy lokalne komisje rekrutacyjne mogą zabierać telefony i siłą wsadzać ludzi do autobusów.

W całej Ukrainie ujawniane są schematy uchylania się od mobilizacji

Czytaj nas na