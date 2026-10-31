Евгений Хмара и Михаил Драпатый провели совместное совещание: что обсудили

Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый провели совместное совещание, в ходе которого обсудили ситуацию на фронте, планы России и насущные потребности Сил обороны.

В ходе совещания чиновники сосредоточились на ситуации на фронте, планах России, в частности относительно мобилизации, возможных дальнейших действиях противника, ключевых рисках для безопасности и насущных потребностях Сил обороны.

«Отдельно обсудили противодействие воздушным атакам врага», — говорится в сообщении.

Также Евгений Хмара и Михаил Драпатый определили приоритеты и согласовали дальнейшие шаги.

В Министерстве обороны сообщили, что среди определенных направлений работы — развитие потенциала Сил обороны, укрепление системы обороны, обеспечение войск и наращивание производства украинского оборонно-промышленного комплекса.

«Речь идет о развитии потенциала Сил обороны, укреплении системы обороны, обеспечении войск, наращивании производства украинского ОПК. Также определены задачи по планированию боевых операций как на тактическом, так и на оперативном уровне», — добавили в Минобороны.

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

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