乌克兰国防部长叶夫根尼·赫马拉与乌克兰武装部队总司令米哈伊洛·德拉帕蒂举行了联合会议，会上讨论了前线局势、俄罗斯的计划以及国防军的紧迫需求。

会议期间，官员们重点讨论了前线局势、俄罗斯的计划（特别是动员计划）、敌方可能采取的后续行动、关键安全风险以及国防军的紧迫需求。

“会议还专门讨论了如何应对敌方的空中袭击，”通报中写道。

此外，叶夫根尼·赫马拉和米哈伊洛·德拉帕蒂还确定了优先事项，并商定了后续举措。

国防部表示，确定的工作方向包括：提升国防军能力、强化防务体系、保障部队后勤以及扩大乌克兰国防工业综合体的生产规模。

“这涉及提升国防军能力、强化防务体系、保障部队后勤以及扩大乌克兰国防工业综合体的生产规模。此外，还确定了在战术和作战层面规划作战行动的任务，”国防部补充道。

乌克兰国防部新闻中心报道了这一消息。

目前，乌克兰武装部队正在对军事医疗委员会的决定实施持续监控。将核查医疗结论的合理性，并加强对应征人员接受体检的监管。

此前，乌克兰议会已批准对因非法进行兵役登记的兵役登记中心处以17万格里夫纳的罚款。

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