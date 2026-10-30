Головком Драпатий наказав посилити контроль за ВЛК в Україні

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У Збройних силах України запроваджують постійний моніторинг рішень військово-лікарських комісій. Перевірятимуть обґрунтованість медичних висновків і посилять контроль за направленням військовозобов’язаних на медичні огляди.

Представник Головного управління комунікацій ЗСУ майор Дмитро Лиховій у коментарі «Українській правді» повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підписав наказ про посилення контролю за роботою військово-лікарських комісій при ТЦК та СП.

Документ передбачає постійний моніторинг обґрунтованості рішень ВЛК, перевірки комісій і відповідальність медзакладів та фахівців за фіктивні або недбалі висновки. Особливу увагу приділятимуть випадкам, коли людину спочатку визнають придатною до служби, але згодом встановлюють непридатність через захворювання, не пов’язані з військовою службою.

Також посилять обстеження військовозобов’язаних із хронічними хворобами, які можуть загостритися під час служби. Для голів і членів ВЛК організовуватимуть регулярні навчання, а роботу посадовців ТЦК перевірятимуть у частині направлення на медогляди, оформлення документів і внесення даних до державного реєстру.

«Наказ має на меті підвищити якість медичних оглядів військовозобов’язаних, унеможливити призов на військову службу громадян, які за станом здоров’я не можуть її проходити, а також запобігти проявам корупції під час мобілізаційних заходів», — зазначив Лиховій.

Він наголосив, що головним пріоритетом мають бути життя та здоров’я людей: «Кожен виявлений недолік має бути проаналізований і усунутий. Життя та здоров’я людей мають бути пріоритетом на всіх етапах військової служби».

Джерело: УП

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