Komendant generalny Drapatiy nakazał wzmocnić kontrolę nad komisjami lekarskimi na Ukrainie

W Siłach Zbrojnych Ukrainy wprowadza się stały monitoring decyzji komisji wojskowo-lekarskich. Będzie się sprawdzać zasadność orzeczeń lekarskich oraz wzmocni się kontrolę nad kierowaniem osób podlegających obowiązkowi wojskowemu na badania lekarskie.

Przedstawiciel Głównego Zarządu ds. Komunikacji Sił Zbrojnych Ukrainy, major Dmytro Lyhoviy, w komentarzu dla „Ukrainskiej Prawdy” poinformował, że głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Mykhailo Drapatyj podpisał rozkaz dotyczący wzmocnienia kontroli nad pracą komisji wojskowo-lekarskich przy Terytorialnych Komitetach Kwestyjnych i Służbach Wojskowych.

Dokument przewiduje stały monitoring zasadności decyzji komisji wojskowo-lekarskich, kontrole komisji oraz odpowiedzialność placówek medycznych i specjalistów za fikcyjne lub niedbałe orzeczenia. Szczególną uwagę poświęci się przypadkom, w których dana osoba jest początkowo uznana za zdolną do służby, ale później stwierdza się jej niezdolność z powodu chorób niezwiązanych ze służbą wojskową.

Wzmocnione zostaną również badania osób podlegających obowiązkowi wojskowemu cierpiących na choroby przewlekłe, które mogą ulec zaostrzeniu podczas służby. Dla przewodniczących i członków komisji lekarskich organizowane będą regularne szkolenia, a praca urzędników terenowych komisji rekrutacyjnych będzie sprawdzana pod kątem kierowania na badania lekarskie, sporządzania dokumentów oraz wprowadzania danych do rejestru państwowego.

„Rozkaz ma na celu podniesienie jakości badań lekarskich osób podlegających obowiązkowi wojskowemu, uniemożliwienie powołania do służby wojskowej obywateli, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą jej odbywać, a także zapobieganie przejawom korupcji podczas działań mobilizacyjnych” — zaznaczył Lychowoj.

Podkreślił, że głównym priorytetem powinno być życie i zdrowie ludzi: „Każda wykryta nieprawidłowość musi zostać przeanalizowana i usunięta. Życie i zdrowie ludzi powinny być priorytetem na wszystkich etapach służby wojskowej”.

Źródło: UP

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