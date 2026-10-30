乌克兰武装部队将对军事医疗委员会的决定实施常态化监督。将核查医疗结论的合理性，并加强对应征人员接受体检的监管。

乌克兰武装部队通信总局代表德米特罗·利霍维伊少校在接受《乌克兰真相》采访时表示，乌克兰武装部队总司令米哈伊洛·德拉帕蒂已签署命令，要求加强对地区征兵委员会和联合征兵委员会下属军事医疗委员会工作的监管。

该文件规定，将对军事医疗委员会决定的合理性进行持续监督，对委员会进行核查，并明确医疗机构及专家对虚假或疏忽的诊断结论应承担的责任。 将特别关注以下情况：即某人最初被认定为适合服役，但随后因与服役无关的疾病被判定为不适合服役。

此外，还将加强对患有慢性疾病且病情可能在服役期间加重的应征人员的体检力度。 将定期组织军事体检委员会主席及委员参加培训，并对征兵中心官员在安排体检、办理文件及向国家登记册录入数据等方面的工作进行核查。

“该命令旨在提高应征人员体检的质量，杜绝因健康状况无法服役的公民被征召入伍，并防止在动员行动中出现腐败现象，” ——利霍维伊指出。

他强调，人的生命和健康应是首要优先事项：“每项发现的问题都应加以分析并予以纠正。在服役的各个阶段，人的生命和健康都应是优先考虑的。”

来源：UP

此前，乌克兰议会支持对因非法进行军事登记的征兵中心处以17万格里夫纳罚款。

卢比涅茨解释了征兵中心是否可以没收手机并强行将人塞进面包车。

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