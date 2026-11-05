Ukraina i Turcja uzgodniły pogłębienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa

Minister obrony Ukrainy Jewgienij Chmara przeprowadził rozmowy z szefem tureckiego Ministerstwa Obrony Yasarem Gülerem. Strony omówiły dalszy rozwój partnerstwa w zakresie bezpieczeństwa.

Chmara podziękował Turcji za wsparcie budowy dwóch ukraińskich korwet — „Hetman Iwan Wyhowski” i „Hetman Iwan Mazepa” — a także za ich rozmieszczenie w tureckich bazach.

Osobno omówiono kwestię bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym oraz rolę Turcji w Koalicji Chętnych.

W wyniku rozmów strony uzgodniły zacieśnienie współpracy między sztabami wojskowymi.

Źródło: Ministerstwo Obrony

Minister obrony Ukrainy Jewhen Chmara oraz głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Mykhailo Drapaty przeprowadzili wspólne spotkanie, podczas którego omówili sytuację na froncie, plany Rosji oraz pilne potrzeby Sił Obronnych.

Ukraina i Turcja uzgodniły wspólne działania na rzecz przywrócenia korytarza zbożowego na Morzu Czarnym oraz zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi w regionie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Stambułu, gdzie przeprowadził rozmowy z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem.

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