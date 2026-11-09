Шмигаль назвав два регіони із особливо складною ситуацією в енергетиці

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Особливо складною ситуація з електропостачанням залишається в Києві та Дніпрі, де відновлювальні роботи тривають цілодобово. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, для допомоги сформовано додаткові бригади енергетиків та посилюється стійкість громад через запуск розподіленої генерації, проте на терміни ремонтів впливає зміна тактики ворожих атак із масовим застосуванням дронів з турбореактивними двигунами, MESH-мережами та штучним інтелектом.

Під час засідання Штабу також скоординували роботу контактних центрів для швидкої обробки скарг громадян та оперативної взаємодії між владою, ДСНС і енергетиками.

Джерело: Шмигаль у Телеграмі.

Нагадаємо, що перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що протягом 7 листопада російські війська 18 разів атакували енергетичні об’єкти України.

9 листопада в трьох областях України запровадили аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

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