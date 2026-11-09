Зеленський висловив співчуття Туреччині через вибух на меткомбінаті

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Президент Володимир Зеленський висловив співчуття Туреччині у зв’язку із загибеллю людей та пораненнями внаслідок трагедії на металургійному заводі, де під час вибуху загинули щонайменше 16 осіб.

«Страшна трагедія на металургійному заводі в Туреччині, яка забрала життя людей та призвела до поранень. Кожне втрачене життя це горе. Наші співчуття всім, хто втратив рідних і близьких, Президенту Ердогану та всьому народу Туреччини», — зазначив глава держави.

Також Володимир Зеленський побажав всім пораненим якнайшвидшого одужання.

Про це повідомляється в дописі Президента у мережі X.

9 листопада стався потужний вибух на металургійному підприємстві HABAŞ у районі Аліага провінції Ізмір у Туреччині. Після цього на заводі спалахнула масштабна пожежа, а над територією підприємства піднявся густий стовп диму.

Кількість загиблих унаслідок вибуху на металургійному заводі HABAŞ 9 листопада зросла до 16 осіб. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за підсумками засідання Кабінету міністрів. За даними підприємства, вибух стався під час планових робіт із технічного обслуговування однієї з електродугових печей. Пожежу вдалося взяти під контроль і приборкати, однак на території заводу тривають пошуково-рятувальні роботи.

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