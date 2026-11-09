Зеленский выразил соболезнования Турции в связи со взрывом на металлургическом комбинате

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования Турции в связи с гибелью людей и ранениями в результате трагедии на металлургическом заводе, где в ходе взрыва погибли по меньшей мере 16 человек.

«Ужасная трагедия на металлургическом заводе в Турции, унесшая жизни людей и приведшая к ранениям. Каждая утраченная жизнь — это горе. Наши соболезнования всем, кто потерял родных и близких, президенту Эрдогану и всему народу Турции», — отметил глава государства.

Также Владимир Зеленский пожелал всем раненым скорейшего выздоровления.

Об этом сообщается в посте Президента в сети X.

9 ноября произошел мощный взрыв на металлургическом предприятии HABAŞ в районе Алиага провинции Измир в Турции. После этого на заводе вспыхнул масштабный пожар, а над территорией предприятия поднялся густой столб дыма.

Число погибших в результате взрыва на металлургическом заводе HABAŞ 9 ноября возросло до 16 человек. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабинета министров. По данным предприятия, взрыв произошел во время плановых работ по техническому обслуживанию одной из электродуговых печей. Пожар удалось взять под контроль и потушить, однако на территории завода продолжаются поисково-спасательные работы.

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