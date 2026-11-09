Zelenski złożył kondolencje Turcji w związku z wybuchem w hucie metali

Prezydent Wołodymyr Zełenski złożył Turcji kondolencje w związku ze śmiercią i obrażeniami osób w wyniku tragedii w hucie, gdzie w wyniku wybuchu zginęło co najmniej 16 osób.

„To straszna tragedia w hucie w Turcji, która pochłonęła ofiary śmiertelne i spowodowała obrażenia. Każda utrata życia to wielki smutek. Składamy kondolencje wszystkim, którzy stracili bliskich, prezydentowi Erdoganowi oraz całemu narodowi tureckiemu” – zaznaczył głowa państwa.

Władimir Zełenski życzył również wszystkim rannym jak najszybszego powrotu do zdrowia.

Informację tę podał prezydent w poście opublikowanym w serwisie X.

9 listopada doszło do potężnego wybuchu w zakładzie metalurgicznym HABAŞ w rejonie Aliaga w prowincji Izmir w Turcji. Następnie w zakładzie wybuchł rozległy pożar, a nad terenem zakładu uniósł się gęsty słup dymu.

Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku wybuchu w hucie HABAŞ 9 listopada wzrosła do 16 osób. Poinformował o tym prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów. Według informacji podanych przez zakład wybuch miał miejsce podczas planowych prac konserwacyjnych jednego z pieców łukowych. Pożar udało się opanować i ugasić, jednak na terenie zakładu nadal trwają działania poszukiwawczo-ratownicze.

Czytaj nas na