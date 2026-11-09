В Голосеевском районе Киева правоохранители задержали 41-летнюю женщину, которая занималась распространением наркотиков и психотропных веществ через так называемые «закладки». У неё изъяли около 230 готовых к сбыту пакетиков с запрещёнными веществами.

Во время патрулирования территории района оперативники управления по борьбе с наркопреступностью столичного главка полиции заметили женщину, которая перекапывала землю в местном парке. На место вызвали следственно-оперативную группу.

В ходе досмотра правоохранители обнаружили в карманах киевлянки 60 пакетиков с альфа-PVP, 10 — с МДМА, ещё 10 — с мефедроном и 10 пакетиков с наркосодержащей жидкостью.

Впоследствии во время обыска по месту жительства подозреваемой полицейские изъяли еще почти 140 расфасованных пакетов с каннабисом, альфа-ПВП и амфетамином.

41-летнюю женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Голосеевского управления полиции под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном приобретении и хранении особо опасного психотропного вещества с целью сбыта в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемой меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает полиция Киева.

Напомним, в Запорожской области правоохранители разоблачили преступную организацию, участники которой ежемесячно изготавливали до 2 кг метамфетамина стоимостью около 5 млн гривен по ценам «черного рынка». По делу сообщили о подозрении 13 лицам.

Ранее в Староконстантинове Хмельницкой области полицейские задержали 18-летнюю девушку, которую подозревают в распространении синтетических наркотиков. В ходе проверки у неё изъяли 100 пакетиков с неизвестным веществом, которое, по заключению экспертов, оказалось опасным наркотиком PVP («соли»).

В Киеве будут судить 33-летнюю женщину, которую подозревают в сбыте PVP, амфетамина и каннабиса. Следователи Голосеевского управления полиции завершили досудебное расследование её дела. За содеянное киевлянке грозит до 12 лет лишения свободы.

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