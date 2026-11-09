在基辅戈洛西夫斯基区，执法人员逮捕了一名41岁的女子，她通过所谓的“藏匿点”贩卖毒品和精神药物。 警方从其身上查获了约230包已包装好、准备销售的违禁物质。

在对该区进行巡查时，基辅市警察总局打击毒品犯罪处的行动人员注意到一名女子正在当地公园里挖土。随后，调查行动组被紧急调往现场。

经搜查，执法人员在该女子的口袋中发现了60包α-PVP、10包MDMA、10包甲卡西酮以及10包含毒液体的包装。

随后，在对嫌疑人住所进行搜查时，警方又查获了近140包分装好的大麻、α-PVP和安非他明。

这名41岁的女子根据《乌克兰刑事诉讼法典》第208条被拘留。

在戈洛西耶夫斯基区检察院的程序指导下，戈洛西耶夫斯基警察局调查人员依据《乌克兰刑法典》第307条第3款向其通报了涉嫌犯罪的事实。 涉案罪名系以贩卖为目的，非法购买并储存特别危险的精神药物，且数量特别巨大。

该条文规定的量刑为最高12年有期徒刑并没收财产。

应调查人员的申请，法院对嫌疑人采取了羁押措施——予以羁押且不得保释。

基辅警方通报了这一消息。

需要指出的是，在扎波罗热州，执法部门破获了一个犯罪团伙，其成员每月制造多达2公斤的甲基苯丙胺，按“黑市”价格计算，价值约500万格里夫纳。该案中已有13人被通报涉嫌犯罪。

此前，在赫梅利尼茨基州的斯塔罗科斯蒂安蒂诺夫，警方拘留了一名18岁的女孩，她涉嫌贩卖合成毒品。 经检查，警方从其身上查获100包不明物质，经专家鉴定，该物质为危险毒品PVP（“盐”）。

在基辅，一名涉嫌贩卖PVP、安非他命和大麻的33岁女子将接受审判。 戈洛西耶夫斯基警察局调查人员已完成了该案的审前调查。这名基辅女子因所犯罪行面临最高12年有期徒刑。

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