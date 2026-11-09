W dzielnicy Holosiivskyi w Kijowie funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 41-letnią kobietę, która zajmowała się dystrybucją narkotyków i substancji psychotropowych za pośrednictwem tzw. „skrytek”. Skonfiskowano u niej około 230 gotowych do sprzedaży paczek zawierających substancje zabronione.

Podczas patrolowania terenu dzielnicy funkcjonariusze wydziału ds. zwalczania przestępczości narkotykowej stołecznego komendy policji zauważyli kobietę, która przekopywała ziemię w lokalnym parku. Na miejsce wezwano grupę śledczo-operacyjną.

Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli w kieszeniach kobiety z Kijowa 60 paczek z alfa-PVP, 10 z MDMA, kolejne 10 z mefedronem oraz 10 opakowań z płynem zawierającym narkotyki.

Następnie, podczas przeszukania mieszkania podejrzanej, policjanci zabezpieczyli prawie 140 zapakowanych paczek z konopiami indyjskimi, alfa-PVP i amfetaminą.

41-letnia kobieta została zatrzymana na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Śledczy z Komendy Policji w Holosiivsku, pod kierownictwem proceduralnym Prokuratury Okręgowej w Holosiivsku, postawili jej zarzut na podstawie części 3 art. 307 Kodeksu Karnego Ukrainy. Chodzi o nielegalne nabycie i przechowywanie szczególnie niebezpiecznej substancji psychotropowej w celu jej sprzedaży na szczególnie dużą skalę.

Kara przewidziana w tym artykule wynosi do 12 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec podejrzanej środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Informację tę podała policja w Kijowie.

Przypomnijmy, że w obwodzie zaporoskim organy ścigania wykryły organizację przestępczą, której członkowie co miesiąc wytwarzali do 2 kg metamfetaminy o wartości około 5 mln hrywien według cen „czarnego rynku”. W tej sprawie postawiono zarzuty 13 osobom.

Wcześniej w Starokostiantynie w obwodzie chmielnickim policjanci zatrzymali 18-letnią dziewczynę podejrzaną o rozpowszechnianie narkotyków syntetycznych. Podczas kontroli znaleziono przy niej 100 paczuszek z nieznaną substancją, która – zgodnie z opinią ekspertów – okazała się niebezpiecznym narkotykiem PVP („sole”).

W Kijowie odbędzie się proces 33-letniej kobiety podejrzanej o sprzedaż PVP, amfetaminy i konopi indyjskich. Śledczy z Komendy Policji w Holosiivsku zakończyli postępowanie przygotowawcze w tej sprawie. Za popełnione czyny mieszkanki Kijowa grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

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