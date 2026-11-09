В трёх городах Киевской области зафиксировано ухудшение качества воздуха

Утром 9 ноября в трёх населённых пунктах Киевской области — Ирпене, Белой Церкви и Броварах — было зафиксировано ухудшение качества атмосферного воздуха.

По данным пресс-службы Киевской областной военной администрации, специалисты установили в этих городах умеренный уровень загрязнения мелкодисперсной пылью.

Источник: публикация пресс-службы Киевской областной военной (государственной) администрации в Facebook.

Напомним, в Киевской области ухудшилось качество воздуха — в шести населенных пунктах фиксируется наличие пыли.

Ранее стало известно, какие районы Киева имеют лучшие показатели качества воздуха.

В Киеве 28 октября зафиксировали опасный уровень загрязнения воздуха на одной из улиц.

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