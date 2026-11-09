+6° Киев +6° Варшава +14° Вашингтон
$ 45.44 € 50.85 zł 11.6
$ 45.44 € 50.85 zł 11.6
+6° Киев +6° Варшава +14° Вашингтон
Новости Украина

В трёх городах Киевской области зафиксировано ухудшение качества воздуха

UA NEWS 09 Ноября 2026 15:09
В трёх городах Киевской области зафиксировано ухудшение качества воздуха

Утром 9 ноября в трёх населённых пунктах Киевской области — Ирпене, Белой Церкви и Броварах — было зафиксировано ухудшение качества атмосферного воздуха. 

По данным пресс-службы Киевской областной военной администрации, специалисты установили в этих городах умеренный уровень загрязнения мелкодисперсной пылью.

Источник: публикация пресс-службы Киевской областной военной (государственной) администрации в Facebook.

Напомним, в Киевской области ухудшилось качество воздуха — в шести населенных пунктах фиксируется наличие пыли.

Ранее стало известно, какие районы Киева имеют лучшие показатели качества воздуха.

В Киеве 28 октября зафиксировали опасный уровень загрязнения воздуха на одной из улиц.

Читай нас в
Загружай наше приложение