С начала 2026 года Украина увеличила импорт битума на 65 %

В январе–октябре 2026 года Украина импортировала 262 тысячи тонн битума, что на 65 % превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

«Рост импорта битума является отражением активизации, прежде всего, ремонтных работ, что, в свою очередь, обусловлено почти четырехлетней паузой в обслуживании дорог после начала полномасштабного вторжения России», – пояснили в «А-95».

По словам экспертов, критическое состояние украинских дорог свидетельствует о необходимости их постоянного обслуживания, которое крайне важно в условиях растущей нагрузки из-за проблем с морским и железнодорожным транспортом.

В то же время в октябре 2026 года в Украину было импортировано 20 тыс. тонн дорожного битума, что на 28% меньше по сравнению с сентябрем и на 9% — с октябрем прошлого года.

Сокращение импорта отразилось и на географии поставок: в октябре битум поступал в Украину только из трёх стран против пяти в сентябре.

Литва осталась крупнейшим источником поставок. В прошлом месяце оттуда было импортировано почти 10 тыс. тонн битума по сравнению с 13 тыс. тонн в сентябре. Единственным поставщиком из этого направления выступила компания ORLEN Lietuva.

Из Румынии украинские компании импортировали около 9 тыс. тонн битума, что соответствует уровню предыдущего месяца. Наибольшие объемы обеспечили Guven Asfalt (4 тыс. т) и OMV Petrom (3 тыс. т).

Наиболее существенно сократились поставки из Польши – в три раза, до 1,7 тыс. тонн. Примерно 75% польского импорта пришлось на компанию ORLEN.

В октябре импорт битума осуществляли 19 украинских компаний против 21 в сентябре. Крупнейшими импортерами стали «АО Энерго Трейд» и «Агродон Трейд», каждая из которых ввезла около 8 тыс. тонн. Третье место заняла компания «Мартин Трейд» с объемом 1 тыс. тонн.

Об этом в среду, 11 ноября, сообщила консалтинговая группа «А-95».

Напомним, что Украина почти вдвое увеличила превышение экспорта электроэнергии над импортом.

Импорт бензина в Украину вырос из-за спроса на топливо для генераторов.

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