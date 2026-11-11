Od początku 2026 roku Ukraina zwiększyła import bitumu o 65%

W okresie styczeń–październik 2026 roku Ukraina sprowadziła 262 tysiące ton asfaltu, co stanowi wzrost o 65% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

„Wzrost importu asfaltu odzwierciedla ożywienie przede wszystkim prac remontowych, co z kolei wynika z trwającej prawie cztery lata przerwy w utrzymaniu dróg po rozpoczęciu pełnej inwazji rosyjskiej”, – wyjaśniono w „A-95”.

Według ekspertów krytyczny stan ukraińskich dróg wskazuje na potrzebę ich stałej konserwacji, która jest absolutnie niezbędna w warunkach rosnącego obciążenia spowodowanego problemami z transportem morskim i kolejowym.

Jednocześnie w październiku 2026 roku do Ukrainy sprowadzono 20 tys. ton asfaltu drogowego, co stanowi spadek o 28% w porównaniu z wrześniem i o 9% – z październikiem ubiegłego roku.

Spadek importu odbił się również na geografii dostaw: w październiku bitum trafiał na Ukrainę tylko z trzech krajów, w porównaniu z pięcioma we wrześniu.

Litwa pozostała największym źródłem dostaw. W ubiegłym miesiącu sprowadzono stamtąd prawie 10 tys. ton asfaltu w porównaniu z 13 tys. ton we wrześniu. Jedynym dostawcą z tego kierunku była firma ORLEN Lietuva.

Z Rumunii ukraińskie firmy sprowadziły około 9 tys. ton asfaltu, co odpowiada poziomowi z poprzedniego miesiąca. Największe ilości dostarczyły firmy Guven Asfalt (4 tys. ton) i OMV Petrom (3 tys. ton).

Najbardziej zmniejszyły się dostawy z Polski – trzykrotnie, do 1,7 tys. ton. Około 75% polskiego importu przypadało na firmę ORLEN.

W październiku import asfaltu realizowało 19 ukraińskich firm, w porównaniu z 21 we wrześniu. Największymi importerami były „AT Energo Trade” i „Agrodon Trade”, z których każda sprowadziła około 8 tys. ton. Trzecie miejsce zajęła firma „Martin Trade” z wolumenem 1 tys. ton.

Informację tę podała w środę, 11 listopada, grupa konsultingowa „A-95”.

Przypomnijmy, że Ukraina niemal dwukrotnie zwiększyła przewagę eksportu energii elektrycznej nad importem.

Import benzyny na Ukrainę wzrósł z powodu popytu na paliwo do generatorów.

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