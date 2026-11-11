自2026年初以来，乌克兰的沥青进口量增长了65%

2026年1月至10月，乌克兰进口了26.2万吨沥青，比去年同期增长了65%。

“沥青进口量的增长主要反映了维修工程的活跃程度，而这又源于俄罗斯全面入侵开始后，道路养护工作停滞了近四年”， “A-95”机构解释道。

专家表示，乌克兰道路的严峻状况表明需要对其进行持续维护，鉴于海运和铁路运输问题导致交通负荷不断增加，这种维护势在必行。

与此同时，2026年10月乌克兰进口了2万吨道路沥青，较9月减少28%，较去年10月减少9%。

进口量的减少也影响了供应来源的地域分布：10月，乌克兰仅从三个国家进口沥青，而9月时有五个国家供应。

立陶宛仍是最大的供应来源国。上月从该国进口了近1万吨沥青，而9月份为1.3万吨。ORLEN Lietuva公司是该方向唯一的供应商。

乌克兰企业从罗马尼亚进口了约9千吨沥青，与上月持平。其中，Guven Asfalt（4千吨）和OMV Petrom（3千吨）的供应量最大。

来自波兰的供应量降幅最大——减少了三分之二，降至1.7千吨。波兰进口量的约75%来自ORLEN公司。

10月，共有19家乌克兰公司进口沥青，而9月为21家。最大的进口商是“AT Energo Trade”和“Agrodon Trade”，两家公司各自进口了约8千吨。 “马丁贸易”公司以1千吨的进口量位居第三。

咨询集团“A-95”于11月11日（周三）公布了这一数据。

需要指出的是，乌克兰电力出口超过进口的优势已扩大近一倍。

乌克兰汽油进口量的增长源于发电机燃料需求的增加。

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