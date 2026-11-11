Правительство выделило почти 2 млрд грн на восстановление инфраструктуры общин — Корецкий

Кабинет Министров Украины принял решение о дополнительном финансировании региональной инфраструктуры. На реализацию 113 проектов в различных областях страны правительство выделило 1,8 млрд грн.

Школы, больницы и убежища: куда пойдут деньги

По словам Корецкого, средства выделены из Государственного фонда регионального развития. Большинство проектов будет касаться сферы образования.

В частности, финансирование предусмотрено на ремонт школ и детских садов, обновление столовых и строительство укрытий.

Также средства будут направлены на нужды медицинской отрасли. Речь идет о ремонте больниц и реабилитационных отделений, в частности тех, где помощь получают военнослужащие.

«Сегодня на заседании правительства мы выделили дополнительно 1,8 млрд грн из Государственного фонда регионального развития. На эти средства будет реализовано 113 проектов по всей стране. Больше всего — в сфере образования. Это ремонт школ, детских садов, обновление столовых и строительство укрытий», — сообщил премьер-министр.

Водопроводы и энергонезависимость: другие направления финансирования

Часть средств будет направлена на модернизацию систем водоснабжения. В частности, планируется строительство новых водопроводов, водозаборов и очистных сооружений.

Еще одним направлением станет повышение энергоэффективности. Финансирование предусмотрено на утепление зданий и установку автономных источников питания.

Корецкий подчеркнул, что перечень проектов для финансирования определяли сами территориальные общины. Решения принимались с учетом их первоочередных потребностей.

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Сергея Корецкого в его Telegram-канале.



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