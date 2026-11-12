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Новости Украина

Видео: Стефанчук пожаловался на ужасный холод в Раде

UA NEWS 12 Ноября 2026 17:38
Видео: Стефанчук пожаловался на ужасный холод в Раде

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время пленарного заседания 12 ноября пожаловался на низкую температуру в здании парламента. 

«Ужас. Кошмар. Ужасно. Холодно», — сказал председатель Верховной Рады.

Ранее народный депутат Даниил Гетманцев сообщил, что в здании Верховной Рады из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру столицы пропали водоснабжение и отопление, а электроэнергия подается с перебоями. По его словам, парламент оказался в таких же условиях, как и остальные жители Киева, где из-за работы энергосистемы на пределе возможностей продолжаются отключения света и тепла.

Источник: ТСН.

Временная контрольная комиссия Киевсовета оценила подготовку столицы к отопительному сезону. По словам председателя профильной комиссии Александра Бродского, собственная электрогенерация города — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, обеспечивавшие около 1,3 ГВт мощности, — полностью разрушена. При этом зимнее потребление Киева составляет около 1,8 ГВт.

Зеленский поручил проверить ситуацию с теплоснабжением в регионах.

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