Wideo: Stefanczuk skarżył się na straszny mróz w Radzie

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk podczas posiedzenia plenarnego 12 listopada skarżył się na niską temperaturę w sali parlamentarnej.

„To straszne. Koszmar. Okropnie. Jest zimno” – powiedział przewodniczący Rady Najwyższej.

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Wcześniej poseł Danyło Hetmantsev poinformował, że w budynku Rady Najwyższej, w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną stolicy, zabrakło wody i ogrzewania, a dostawy energii elektrycznej są przerywane. Według niego parlament znalazł się w takich samych warunkach jak reszta mieszkańców Kijowa, gdzie z powodu pracy systemu energetycznego na granicy możliwości trwają przerwy w dostawach prądu i ciepła.

Źródło: TSN.

Tymczasowa komisja kontrolna Rady Miasta Kijowa oceniła przygotowania stolicy do sezonu grzewczego. Jak poinformował przewodniczący komisji ds. energetyki Aleksander Brodski, własne źródła wytwarzania energii elektrycznej miasta — elektrociepłownie nr 5 i 6, które zapewniały moc około 1,3 GW — zostały całkowicie zniszczone. Tymczasem zimowe zapotrzebowanie Kijowa wynosi około 1,8 GW.

Zelenski zlecił sprawdzenie sytuacji w zakresie dostaw ciepła w regionach.

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