13 ноября в Украине ожидаются сильные дожди, снег и порывистый ветер

Погоду будет определять активный атмосферный фронт, связанный с циклоном над Италией. В большинстве регионов пройдут небольшие дожди, в западных областях — умеренные, а на Прикарпатье, в Закарпатье и в Карпатах — сильные осадки с переходом в снег.

На западе прогнозируют гололед, налипание мокрого снега и обледенение дорог. В Карпатах днем возможны метели, порывы ветра будут достигать 25–30 м/с.

Температура днём составит 9–14° тепла, на юге и в большинстве центральных областей — до +15…+20°. На крайнем западе будет значительно холоднее — +3…+8°, в Карпатах температура опустится до 0…-3°.

В Киеве прогнозируют небольшой дождь. Ночью +3…+5°, днём +11…+13°.

Источник: Украинский гидрометцентр

Этой зимой в Украине количество осадков может на 20–40% превысить климатическую норму. Однако это не означает, что сезон будет снежным: из-за преобладания теплого воздуха с Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега.

В начале ноября в Украине заметно похолодало, и в ближайшие дни температура продолжит снижаться. Однако длительным холодный период не будет: уже после 10 ноября в большинстве областей ожидается потепление.

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