13 listopada w Ukrainie spodziewane są ulewne deszcze, śnieg i porywisty wiatr

O pogodzie zadecyduje aktywny front atmosferyczny związany z cyklonem nad Włochami. W większości regionów wystąpią niewielkie opady deszczu, w obwodach zachodnich — umiarkowane, a w regionie Przykarpacie, Zakarpacie i w Karpatach — intensywne opady przechodzące w śnieg.

Na zachodzie prognozowane są oblodzenie, nawarstwianie się mokrego śniegu oraz oblodzenie dróg. W Karpatach w ciągu dnia możliwe są zamiecie śnieżne, a porywy wiatru osiągną prędkość 25–30 m/s.

Temperatura w ciągu dnia wyniesie 9–14° powyżej zera, na południu i w większości regionów centralnych — do +15…+20°. Na skrajnym zachodzie będzie znacznie chłodniej — +3…+8°, w Karpatach temperatura spadnie do 0…-3°.

W Kijowie prognozowany jest niewielki deszcz. W nocy +3…+5°, w ciągu dnia +11…+13°.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne

Tej zimy w Ukrainie ilość opadów może przekroczyć normę klimatyczną o 20–40%. Nie oznacza to jednak, że sezon będzie śnieżny: z powodu przewagi ciepłego powietrza znad Atlantyku opady będą często występować w postaci deszczu lub mokrego śniegu.

Na początku listopada w Ukrainie znacznie się ochłodziło, a w najbliższych dniach temperatura będzie nadal spadać. Nie będzie to jednak długotrwały okres chłodów: już po 10 listopada w większości obwodów spodziewane jest ocieplenie.

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