В Україні 13 листопада очікуються сильні дощі, сніг і поривчастий вітер

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Погоду визначатиме активний атмосферний фронт, пов’язаний із циклоном над Італією. У більшості регіонів пройдуть невеликі дощі, у західних областях — помірні, а на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах — сильні опади з переходом у сніг.

На заході прогнозують ожеледь, налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах. У Карпатах удень можливі хуртовини, пориви вітру сягатимуть 25–30 м/с.

Температура вдень становитиме 9–14° тепла, на півдні та в більшості центральних областей — до +15…+20°. На крайньому заході буде значно холодніше — +3…+8°, у Карпатах температура опуститься до 0…-3°.

У Києві прогнозують невеликий дощ. Вночі +3…+5°, вдень +11…+13°.

Джерело: Український гідрометцентр

Цієї зими в Україні кількість опадів може на 20–40% перевищити кліматичну норму. Однак це не означає, що сезон буде сніжним: через переважання теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.

На початку листопада в Україні помітно похолодало, і найближчими днями температура продовжить знижуватися. Однак тривалим холодний період не буде: вже після 10 листопада в більшості областей очікується потепління.

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