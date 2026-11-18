W mieście Szarhorod w obwodzie winnickim funkcjonariusze organów ścigania ujawnili, że dyrektor szkoły nauki jazdy oraz administrator terytorialnego centrum serwisowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyjęli 15 000 hrywien nielegalnej korzyści za pomyślne zdanie praktycznego egzaminu na prawo jazdy. Informację tę podała 18 listopada 2026 r. prokuratura obwodowa w Winnicy.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa kierownik szkoły jazdy zażądał i otrzymał pieniądze od ucznia, obiecując wywarcie wpływu na urzędników centrum serwisowego. W uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu miał pomóc administrator centrum serwisowego, który z kolei miał uzgodnić z egzaminatorem obiecaną część łapówki.

Po zgłoszeniu się skarżącego do organów ścigania obaj podejrzani zostali zatrzymani. Podczas przeszukań w pomieszczeniach szkoły jazdy i centrum serwisowego zabezpieczono gotówkę, karty bankowe podejrzanych, dokumentację służbową, rejestratory wideo oraz notatki robocze.

Zatrzymanym postawiono zarzut uzyskania nielegalnej korzyści w zamian za wywarcie wpływu na podjęcie decyzji przez osobę uprawnioną do pełnienia funkcji państwowych, w połączeniu z wymuszeniem (cz. 3 art. 369-2 Kodeksu Karnego Ukrainy). Kara przewidziana w tym artykule to pozbawienie wolności na okres od trzech do ośmiu lat wraz z konfiskatą mienia.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Winnicy.

Przypomnijmy, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziła przeszukania w centrum serwisowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w pobliżu Łucka oraz w domu jego kierownika.

Szef łuckiego terytorialnego centrum serwisowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wołodymyr Szewczuk oficjalnie otrzymuje około 30 tysięcy hrywien miesięcznie. Jednocześnie korzysta z drogich samochodów zarejestrowanych na krewnych i buduje posiadłość w pobliżu Łucka.

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