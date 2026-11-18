在文尼察州沙尔戈罗德市，执法部门查获了一名驾校校长和内务部地区服务中心的一名行政人员，两人因帮助考生通过驾驶实操考试而收受15,000格里夫纳的非法利益。 文尼察州检察院于2026年11月18日通报了此事。

据调查显示，该驾校负责人以能影响服务中心的官员为由，向学员索要并收受了钱款。 服务中心的行政管理员本应协助学员通过考试，而他则需与考官达成协议，以换取承诺的贿赂分成。

在举报人向执法机关报案后，两名涉案人员均被拘留。在对驾校和服务中心场所进行搜查时，查获了现金、嫌疑人的银行卡、公务文件、行车记录仪及草稿记录。

被拘留者被指控涉嫌通过影响有权行使国家职能的人员作出决定而收受不正当利益，并伴有敲诈勒索行为（乌克兰刑法典第369-2条第3款）。 该条文规定的刑罚为三年至八年有期徒刑，并没收财产。

消息来源：文尼察州检察院。

需要指出的是，乌克兰安全局（SBU）此前对位于卢茨克附近的内务部服务中心及其负责人住所进行了搜查。

内务部卢茨克地区服务中心负责人弗拉基米尔·舍夫丘克的官方月薪约为3万格里夫纳。与此同时，他驾驶着登记在亲属名下的豪华轿车，并在卢茨克附近建造豪宅。

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