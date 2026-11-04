СБУ провела обшуки в сервісному центрі МВС поблизу Луцька та вдома у його керівника

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4 листопада співробітники Служби безпеки України провели слідчі дії в сервісному центрі МВС у селі Струмівка на Волині, а також за місцем проживання одного з його керівників. За інформацією видання «Сила правди», обшуки проводили оперативники рівненського управління СБУ.

Як повідомила з місця події журналістка видання «Сила правди» Дар’я Тимошкова, зранку 4 листопада у приміщення установи приїхали силовики в масках.

Представники Служби безпеки України, за інформацією журналістки, провели обшуки в в луцькому сервісному центрі МВС. На місце прибув і заступник начальника регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях Павло Ковальчук. Він розповів, що обшуки у його підлеглих проводять співробітники Служби безпеки України в рамках кримінального провадження.

«Обшуки в приміщенні ТСЦ. Стосовно кого чи стосовно чого кримінальне провадження я не вправі розголошувати. Тут є слідчий – в нього запитайте», – сказав Павло Ковальчук.

Слідчий СБУ, реагуючи на репліку Павла Ковальчука, сказав, що поки не може розголошувати таємницю досудового розслідування.

На момент приїзду журналістів «Сили правди» правоохоронці перебували у кабінеті керівника Територіального сервісного центру Володимира Шевчука. Згодом посадовець у супроводі адвоката, працівників СБУ та департаменту Внутрішньої безпеки Нацполіції залишив приміщення ТСЦ.

На звернення «Сили правди» прокоментувати, що відбувається, Володимир Шевчук відповів:

– Поки ніяких показів в мене не відбирали.

– А куди вас зараз ведуть?

– Ми все вам пізніше розкажемо. Поки що в мене нічого не вилучали.

Також відомо, що слідчі дії у цій справі проводили і в селі Кульчин, в будинку, де мешкає посадовець і який перебуває у власності його дружини Оксани Шевчук.

Речниця управління СБУ в Рівненській області Анна Свінціцька повідомила, що в сервісному центрі 4 листопада дійсно проводяться окремі процесуальні та слідчі дії рівненськими оперативниками. Однак деталі, зокрема, чи стосується справа конкретного посадовця, розкрити відмовилася.

«Відомості щодо їх перебігу становлять таємницю досудового розслідування, а тому наразі не підлягають розголошенню. Кримінальне провадження розпочали слідчі Управління СБУ у Рівненській області», – прокоментувала Анна Свінціцька.

Джерело: «Сила правди»

До цього СБУ підтвердила обшуки НАБУ та САП у своїх співробітників.

Раніше стало відомо про обшуки у високопосадовців СБУ, зокрема Сергія Дуки, Антона Кравчука та Олександра Ковальчука.

Також НАБУ заявляло про перешкоджання роботі детективів під час слідчих дій і погрози застосуванням вогнепальної зброї з боку представника СБУ.

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