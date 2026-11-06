Форум практиків бізнесу 6.0 у SYNERGATE: досвід, який допомагає рухатися вперед

31 жовтня в Одесі відбувся Форум Практиків Бізнесу 6.0 у клубі SYNERGATE. Подія об’єднала підприємців, власників компаній та управлінців для обміну досвідом, роботи з бізнес-запитами та нових знайомств.

За кожною справою стоять люди: їхні рішення, сміливість, помилки, щоденна праця та готовність розвиватися. Саме цей практичний досвід став основою зустрічі.

КРАШ-ТЕСТ SPEED ENGLISH SCHOOL

Однією з центральних частин форуму став краш-тест бізнесу школи англійської мови Speed English School.

Розбір конкретного бізнесу дав можливість подивитися на його запити з різних професійних позицій, обговорити можливі рішення та напрями розвитку. Цінність такого формату — у можливості побачити логіку роботи експертів: які запитання вони ставлять, на що звертають увагу та як підходять до пошуку точок зростання.

Дякуємо представникам Speed English School за відкритість і готовність винести свою справу на спільне обговорення. Така участь потребує сміливості й створює цінний досвід для всіх присутніх.

ЛЮДИ, ЯКІ ДІЛИЛИСЯ ДОСВІДОМ

Особлива подяка спікерам та експертам Форуму Практиків 6.0:

• Ірині Бурдовій — засновниці BURDOVACENTER.

• Костянтину Журавлю — засновнику агенції безпеки «Центр».

• Павлу Семенюку — співвласнику п’яти пекарень Lviv Croissants.

• Славі Молодецькому — засновнику TIMEPRO AGENCY.

• Анні Стельмах — засновниці театру «Маленькі ролі».

• Олександру Бєлоконю — засновнику SYNERGATE.

• Анні Клименко — ведучій фінансової гри «Життєвий капітал».

Вадиму Друмову – засновнику ІТ-школи HILLEL

Дякуємо за професійний погляд і готовність ділитися власними напрацюваннями. За кожною рекомендацією практика стоять роки роботи, відповідальність за рішення та висновки, перевірені досвідом.

БІЗНЕС ПО-ОДЕСЬКИ

Окремою темою зустрічі стали особливості одеського підприємницького середовища, його виклики та перспективи.

Для місцевого бізнесу важливі здатність адаптуватися, розуміти своїх клієнтів, підтримувати довіру й знаходити можливості для співпраці. Відкритий діалог між підприємцями допомагає краще бачити спільні завдання та обмінюватися підходами до їх вирішення.

САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ТА НЕТВОРКІНГ

Практикум із самопрезентації був присвячений умінню зрозуміло розповідати про себе та свою справу: доносити цінність, пояснювати, кому й чим можеш бути корисним, створювати основу для подальшої розмови.

Нетворкінг продовжив цю роботу через особисте спілкування. Знайомство набуває значення, коли за ним з’являється розуміння потреб іншої людини та можливостей для взаємодії.

Саме з таких розмов можуть починатися рекомендації, партнерства й спільні проєкти.

ДЯКУЄМО ПАРТНЕРАМ І СПОНСОРАМ

Щиро дякуємо Manzul Family за підтримку Форуму Практиків 6.0. Це родинний бренд крафтових смаколиків, у яких поєднуються бессарабські традиції, сімейні рецепти й любов до своєї справи. Цінуємо вашу підтримку та внесок у нашу подію!

Дякуємо всім партнерам і спонсорам за співпрацю та подарунки для учасників. Ваша залученість допомагає створювати зустрічі, які об’єднують підприємницьку спільноту.

Команді — подяка за організацію й увагу до деталей. Кожному гостю — за запитання, відкритість до знайомств і готовність ділитися досвідом.

Форум завершився, а робота з ідеями та контактами продовжується: у наступних зустрічах, переговорах, перевірці нових підходів і конкретних рішеннях для бізнесу.

SYNERGATE — бізнес-оточення, що розвиває та підтримує.

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