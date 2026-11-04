11月4日，乌克兰安全局人员在沃伦地区斯特鲁米夫卡村的内务部服务中心，以及该中心一名负责人的住所开展了调查行动。据《真理之力》报道，搜查行动由乌克兰安全局罗夫诺分局的外勤人员执行。

据《真理之力》记者达里娅·蒂莫什科娃从现场报道，11月4日清晨，戴着面具的安全人员抵达该机构办公场所。

据该记者报道，乌克兰安全局人员对位于卢茨克的内务部服务中心进行了搜查。 内务部中央服务中心下属、负责里夫内、沃伦和日托米尔三省的区域服务中心副主任帕夫洛·科瓦尔丘克也抵达现场。他表示，乌克兰安全局人员正在对他的下属进行搜查，这是刑事诉讼程序的一部分。

“正在服务中心内进行搜查。关于刑事诉讼针对何人或何事，我无权透露。这里有调查员——请向他询问，”帕夫洛·科瓦尔丘克说道。

乌克兰安全局的一名调查员回应帕维尔·科瓦尔丘克的发言时表示，目前尚不能透露庭前调查的机密信息。

当“真理力量”的记者抵达时，执法人员正在地区服务中心负责人弗拉基米尔·舍夫丘克的办公室里。 随后，该官员在律师、安全局人员以及国家警察局内部安全部门人员的陪同下离开了地区服务中心。

针对“真理力量”要求就事态发展发表评论的请求，弗拉基米尔·舍夫丘克回应道：

——目前还没有人向我录口供。

– 那现在要带您去哪里？

——我们稍后会向你们说明一切。目前还没有任何物品被扣押。

此外，据悉，此案的调查行动还延伸至库尔钦村，调查人员搜查了该官员居住的房屋——该房产归其妻子奥克萨娜·舍夫丘克所有。

乌克兰安全局（SBU）里夫内州分局发言人安娜·斯温齐茨卡表示，11月4日，里夫内州行动组确实在该服务中心开展了部分诉讼程序和调查行动。但她拒绝透露具体细节，特别是该案是否涉及某位特定官员。

“有关调查进展的信息属于庭前调查机密，因此目前不宜公开。该刑事案件已由乌克兰安全局（SBU）列夫涅州分局调查人员立案侦查，”安娜·斯温齐茨卡表示。

来源：《真理的力量》

此前，SBU已证实国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）对其工作人员进行了搜查。

此前有消息称，安全局（SBU）多名高级官员，包括谢尔盖·杜卡、安东·克拉夫丘克和亚历山大·科瓦尔丘克，均遭搜查。

此外，国家反腐败局还声称，在调查行动期间，一名安全局代表曾阻碍侦探的工作，并威胁要使用枪支。

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